Rize'de denize zorunlu iniş yapan uçaktaki Belçikalı iki kişi sağ kurtarıldı - Son Dakika
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Rize'de denize zorunlu iniş yapan uçaktaki Belçikalı iki kişi sağ kurtarıldı

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Rize açıklarında bir uçak denize zorunlu iniş yaptı. Belçika vatandaşı iki erkek, Sahil Güvenlik ekiplerince sağ olarak kurtarıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Rize Valisi Baydaş : "(Denize zorunlu iniş yapan uçak) Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar, hayati tehlikeleri yok"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de denize zorunlu iniş yapan uçaktaki Belçikalı iki kişi sağ kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de denize zorunlu iniş yapan uçaktaki Belçikalı iki kişi sağ kurtarıldı - Son Dakika
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