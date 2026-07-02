Rize'nin Çayeli ilçesinde ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Limanköy Mahallesi'nde Hasan Ç, budamak için çıktığı ıhlamur ağacının yakınındaki elektrik tellerine temas ederek akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla ağaçtan indirilen Hasan Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hasan Ç'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Elektrik Akımına Kapılan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?