Rize'de Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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Rize'de Gaziler Günü törenle kutlandı

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Rize\'de Gaziler Günü törenle kutlandı
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Rize'de sağanak yağış dolayısıyla ertelenen 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Rize'de sağanak yağış dolayısıyla ertelenen 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Hüseyin Ekşioğlu ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gazi Ömer Demircan, yaptığı konuşmada, vatanın bağımsızlığı, milletin birlik ve beraberliği, Türk bayrağının özgürce dalgalanması için canını ortaya koymuş kahraman gazileri onurlandırmak için törende bulunduklarını söyledi.

Demircan,19 Eylül'de aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesinin verilişinin 105. yıl dönümü olduğunu ifade ederek," Bu tarih yalnız bir unvanın verildiği gün değil, milletimizin bağımsızlık iradesinin, fedakarlığının ve vatan sevgisinin tarihe altın harflerle yazıldığı önemli bir noktasıdır." dedi.

Demircan, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en önemli görev şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı korumak, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesinin verilişinin 105. yıl dönümünü ve tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nün en içten duygularımla kutluyorum."

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Vekili Nebi Gümüş, kurum müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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