Rize'de Geleneksel Hayvan Sevgisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de Geleneksel Hayvan Sevgisi

19.02.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Reyhan, babasından kalan geleneği sürdürerek artan yemekleri sokak kedilerine veriyor.

RİZE'de lokanta işletmecisi Ali Reyhan, babasından kendisine miras kalan geleneği devam ettirip, işletmelerinden arta kalan yemekleri sokak hayvanlarına götürüyor. Sokak kedilerini elleri ile besleyen Reyhan,"Biz de mutlu oluyoruz; heyecanlı, gururlu oluyor, babamızı yad ediyoruz. Buraları boş bırakmıyoruz" dedi.

Kentte lokanta işleten Ali Reyhan, 4 yıl önce yaşamını yitiren babasının lokantadan artan yemeklerle sokak kedilerini besleme geleneğini devam ettiriyor. Gün boyu müşterilerden arta kalan yemekler, çöpe atılmak yerine mutfakta özel bir kovada biriktiriliyor. Biriken yemekler düzenli olarak mamaya dönüştürülüyor. Reyhan, lokantasındaki artan yemekleri her gün kilometrelerce yol giderek, sokak kedilerinin ayaklarına kadar götürüyor. Kedileri elleriyle düzenli olarak besleyen Reyhan, yiyecek bulmakta zorlanan pek çok sokak hayvanlarına da destek olmaya çalışıyor.

'BU BABADAN KALAN BİR HAYVAN SEVGİSİ'

Babadan kalan hayvan sevgisini sürdürdüklerini söyleyen Ali Reyhan, "Babam 30 yıla yakın burada düzenli olarak kedileri besledi. Babam vefat edeli 4 yıl oldu. Biz de geleneği sürdürmek için kardeşlerimle beraber elimizden geleni yapıyoruz. Gelip buradaki kedileri besliyoruz. Babamızdan kalan bir gelenektir bu. Biz de mutlu oluyoruz; heyecanlı, gururlu oluyor, babamızı yad ediyoruz. Buraları boş bırakmıyoruz. Bizi bekliyorlar; hatta arabayla gelince, yanımıza yaklaşıyorlar. Sanki bizi bekliyorlarmış gibi. Bu babadan kalan bir hayvan sevgisi" diye konuştu.

'HİÇBİR YEMEĞİ ÇÖPE DÖKMÜYORUZ'

Artan yemeklerin çöpe gitmeyerek geri dönüştüğünü anlatan Reyhan, "Hiçbir yemeği çöpe dökmüyoruz; mutfaktaki personelimiz de duyarlı. Özel kovamız var. Kova gün içinde birikiyor; akşam veya sabah bunları biz, hayvanları beslemek için buraya getiriyoruz. Herkesin de bunu yapmasını isterim; can dostlarına karşı hepimiz duyarlı olmalıyız" dedi.

HABER-KAMERA : Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA

hayvan sevgisi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Geleneksel Hayvan Sevgisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:26:20. #7.11#
SON DAKİKA: Rize'de Geleneksel Hayvan Sevgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.