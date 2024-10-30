Rize'de Yaya Kazası: Güvenlik Kamerasında Anbean - Son Dakika
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Rize'de Yaya Kazası: Güvenlik Kamerasında Anbean

Rize'de hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı, kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerası ve başka bir aracın kamerasına yansıdı.

30.10.2024 20:47
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Rize'de hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı, kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerası ve başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde Erdem Kutlu'nun kullandığı 53 ABD 353 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Köse'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Köse, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

Kaza anı ise bir minibüsün araç kamerası ve çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, yolcu almak için duran minibüsün solundan yola çıkan yayaya, yolda hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de Yaya Kazası: Güvenlik Kamerasında Anbean - Son Dakika

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