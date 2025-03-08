Rize'de heyelan: 4 ev tahliye edildi

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde meydana gelen heyelanda 4 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Heyelan dün akşam saatlerinde Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde meydana geldi. Karın erimesiyle yumuşayan toprak heyelan olarak köyün içerisinden aktı. Balçığa bulanan köyde 4 ev Ardeşen Kaymakamlığı tarafından tedbir amaçlı taliye edilirken 6 ev heyelandan zarar gördü. Eve giren heyelanlar için köylüler birlikte temizlik çalışması yürütürken Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler tarafından da köy yolunda temizlik çalışmaları devam ediyor.