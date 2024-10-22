Rize'de Heyelan Felaketi

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5 İLÇEDE 95 NOKTADA HEYELAN

Rize'de 13 Ekim tarihinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası Rize Valiliğince yazılı açıklama yapıldı. Yağışlarla ilgili paylaşılan bilgi notunda; 5 ilçede 95 noktada heyelan meydana geldiği bildirildi. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü kentte 36 ayrı noktada incelenen 42 konutun 15'inin nakline, 4 konut için afet önleyici duvar yapımına karar verildiği ifade edildi.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada aralıklarla devam eden yağış nedeniyle oluşabilecek afet riskine karşı alınan önlerler nedeniyle 18 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiği kaydedildi. Ayrıca yağış nedeniyle enerji çalışmalarıyla, tarımsal ve hayvansal zarar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Mehmet Can PEÇE/RİZE,