Rize'nin Pazar ilçesinde kaçak içki ve sigara satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede yaşayan 2 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.
Ekipler, 1145 paket kaçak sigara, 5 elektronik sigara, 7 paket ısıtılmış sigara tütünü ve 4 litre bandrolsüz kaçak alkol ele geçirdi.
Pazar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?