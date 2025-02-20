Rize'de Kar Yağışı 208 Köy Yolunu Kapattı, Cenazeler İş Makinesiyle Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de Kar Yağışı 208 Köy Yolunu Kapattı, Cenazeler İş Makinesiyle Taşındı

Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 ilçede 208 köy yolu ulaşıma kapandı. Cenazeler, yolu kapanan köylere iş makinesi ile taşındı.

20.02.2025 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1)RİZE'DE KAR YAĞIŞI; 208 KÖY YOLU KAPANDI, CENAZELER İŞ MAKİNESİYLE TAŞINDI

RİZE'de kar yağışı nedeniyle 12 ilçede 208 köy yolu ulaşıma kapandı. Beyaz örtü ile kaplanan kentte 2 cenaze, yolu kapanan köylere iş makinesinin kovasında taşındı.

Doğu Karadeniz'de kar yaşamı olumsuz etkiledi. Rize'de gece saatlerinde başlayan kar sabah etkisini artırdı. Kentte çay bahçeleri ile yollar beyaza büründü. Kar nedeniyle 12 ilçede 208 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 46 iş makinesi ve 101 personelle çalışma yürütürken, Karayolları ekipleri Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların açık kalması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kentin yüksek kesimlerinde 2 cenaze de yolu kapanan köylere iş makinesinin kovasında ulaştırıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Kar Yağışı 208 Köy Yolunu Kapattı, Cenazeler İş Makinesiyle Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:06:35. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de Kar Yağışı 208 Köy Yolunu Kapattı, Cenazeler İş Makinesiyle Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.