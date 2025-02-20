Rize'de Kar Yağışı 208 Köy Yolunu Kapattı, Cenazeler İş Makinesiyle Taşındı

Güncel

1)RİZE'DE KAR YAĞIŞI; 208 KÖY YOLU KAPANDI, CENAZELER İŞ MAKİNESİYLE TAŞINDI

RİZE'de kar yağışı nedeniyle 12 ilçede 208 köy yolu ulaşıma kapandı. Beyaz örtü ile kaplanan kentte 2 cenaze, yolu kapanan köylere iş makinesinin kovasında taşındı.

Doğu Karadeniz'de kar yaşamı olumsuz etkiledi. Rize'de gece saatlerinde başlayan kar sabah etkisini artırdı. Kentte çay bahçeleri ile yollar beyaza büründü. Kar nedeniyle 12 ilçede 208 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 46 iş makinesi ve 101 personelle çalışma yürütürken, Karayolları ekipleri Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların açık kalması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kentin yüksek kesimlerinde 2 cenaze de yolu kapanan köylere iş makinesinin kovasında ulaştırıldı.