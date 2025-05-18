Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavrun yaylaları yollarında iş makineleriyle karla mücadele çalışması devam ediyor.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı güzergahta yol açma çalışması yürüttü.
Ekipler, iş makineleriyle her iki yayla için yaklaşık 10 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.
Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarına devam edileceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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