Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan kamyon iki araca çarpmaktan son anda kurtuldu.
Madenli Beldesi Merkez Mahallesi'nde yokuş aşağı seyir halinde iken virajı alamayarak kontrolden çıkan kamyon, iki araca çarpmaktan son anda kurtuldu.
Kamyon, bu sırada karşı şeritten ilerleyen iki aracın yanından teğet geçti.
Olay anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Rize'de kontrolden çıkan kamyon iki araca çarpmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?