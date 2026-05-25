Rize\'de Kurban Bayramı Temizliği

Rize'de Kurban Bayramı öncesinde çevre temizliği, hijyen ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) işbirliğinde vatandaşlara kurban atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmesi amacıyla poşet dağıtıldı ve çevre temizliği konusunda bilgi aktarıldı.

Bayram süresince oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kurban atıklarının, evsel atıklardan ayrı toplanabilmesi için kentin belirli noktalarına konteynerler de yerleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince camiler, sokaklar ve vatandaşların yoğun kullandığı çeşmeler de bayram öncesi temizlendi.

Bayram süresince sahada görev yapacak ekipler, kurban atıklarını düzenli şekilde toplayarak bertaraf edecek.