Rize'de Millet Bahçesi Üstyapı Çalışmalarına Başlandı - Son Dakika
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Rize'de Millet Bahçesi Üstyapı Çalışmalarına Başlandı

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sahilde deniz dolgusu üzerinde yapımı devam eden millet bahçesinde üstyapı çalışmalarına başlandığını açıkladı. Metin, 550 dönüm üzerinde Rize için güzel bir millet bahçesi yapılacağını belirtti. Üstyapı ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların hızla başladığını söyleyen Metin, 3-4 ay sonra sosyal tesisler, rekreasyon alanları, ağaçlandırma, bisiklet ve yaya yollarının oluşacağı bir alanın tamamlanacağını ifade etti. Millet bahçesinin sadece bir sahil kordonu ve yeşil alan olmayacağını, aynı zamanda sosyal donatı alanları, kafeteryalar, Millet Camii, Bilim Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi gibi yapıların da bulunacağı bir yaşam merkezi olacağını belirtti.

23.07.2024 13:51
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Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sahilde deniz dolgusu üzerinde yapımı devam eden millet bahçesinde üstyapı çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Metin, beraberindeki Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel ile millet bahçesindeki çalışmaları inceledi, teknik ekipten bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metin, 550 dönümün üzerindeki alanda Rize için güzel bir millet bahçesi yapılacağını belirtti.

Altyapı işleri ve denize sıfır bulunan 1800 metrelik kronman işlerinin bittiğini vurgulayan Metin, şunları kaydetti:

"Şimdi de üstyapı ihalesi yapıldı. Arkadaşlarımız hızla çalışmalara başladı. İnşallah 3-4 ay sonra buradaki sosyal tesislerimizin ve rekreasyon alanlarının, ağaçlandırmanın, bisiklet ve yaya yollarının oluşacağı bir alanı görmeye başlayacağız. Millet bahçesi sadece bir sahil kordonu ve yeşil alan değil, sosyal donatı alanlarıyla ve kafeteryalarıyla gelecek yıllarda burada yapılacak Millet Camii, Bilim Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, festivaller ve farklı etkinliklerin yapılabileceği büyük bir çim alanla birlikte bir yaşam merkezi olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de Millet Bahçesi Üstyapı Çalışmalarına Başlandı - Son Dakika

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