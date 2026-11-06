Rize\'de otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı, araçta sıkışan sürücü yaralandı

Rize'de otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı, araçta sıkışan sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon istikametine seyreden otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı, ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Rize'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İl merkezinde Karadeniz Sahil Yolu'ndan Trabzon istikametine seyir halindeki G.Ç'nin kullandığı 28 AFC 145 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü G.Ç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından G.Ç, Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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