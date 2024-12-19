Rize'de Sağanak Sonrası Heyelan: 2 Ev Boşaltıldı - Son Dakika
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Rize'de Sağanak Sonrası Heyelan: 2 Ev Boşaltıldı

Rize\'de Sağanak Sonrası Heyelan: 2 Ev Boşaltıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak, heyelana neden oldu. Taş duvarın yıkıldığı olayda iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler bölgedeki yol açma çalışmalarına devam ediyor.

19.12.2024 17:24  Güncelleme: 17:25
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RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda taş duvar yıkıldı, 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte dün gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde aşırı sağanak heyelanlara neden olurken, yamaçtan kopan toprak kütlesi köy yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine adrese jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, heyelanlı bölgedeki 2 evi tedbir amaçlı tahliye etti. Belediye ve il özel idare ekipleri iş makineleri ile heyelan temizleme çalışması başlattı.

Sağanağın etkisini kaybettiği bölgede ekipler yol açma çalışmalarını sürdürürken, suya doymuş toprağı taşıyamayan bir bahçe duvarı da yıkıldı. Duvarın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kapalı köye alternatif yollarla ulaşım sağlanırken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de Sağanak Sonrası Heyelan: 2 Ev Boşaltıldı - Son Dakika

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