Rize'de Sağanak Sonrası Yol Çöktü
Rize'de Sağanak Sonrası Yol Çöktü

30.05.2026 13:38
Rize Güneysu'da sağanak sonrası istinat duvarı yıkıldı, bir mahalle yolu çöktü ve ulaşıma kapandı.

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, dün etkili olan kuvvetli sağanak sonrası istinat duvarının yıkılmasıyla bir mahalle yolu çöktü. Ulaşıma kapanan yol, dronla havadan görüntülendi.

Rize genelinde etkili olan kuvvetli sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde tıkanan menfezler nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sağanak sonrası Güneysu ilçesi Adacami Mahallesi'nde taş duvarın yıkılması sonucu, üzerindeki yolun bir bölümü de çöktü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Çöken yolun giriş ve çıkış kısımları, hafriyat dökülüp, yol trafiğe kapatıldı. Mahalledeki evlere ulaşım bölgedeki alternatif yollardan sağlanırken, sağanak sonrası hasar gören ve bir kısmı çöken yol da dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

