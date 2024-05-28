Rize'de sağlık çalışanlarını tehdit eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Rize'de sağlık çalışanlarını tehdit eden kişi gözaltına alındı

Rize\'de sağlık çalışanlarını tehdit eden kişi gözaltına alındı

Rize'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen O.K, sağlık raporu almak için hastaneye geldi. Rapor verilmemesi üzerine sağlık personeliyle tartışan ve bıçakla tehdit eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

28.05.2024 21:30
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Rize'de sağlık çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen O.K (43), sürücü belgesi için sağlık raporu almak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Rapor verilmediği gerekçesiyle sağlık personeliyle tartışan ve cebinden çıkardığı bıçakla tehdit eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Rize, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de sağlık çalışanlarını tehdit eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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