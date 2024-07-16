Rize'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

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Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Mayıs ile 11 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen kişilerin araç, ev, iş yeri ve üst aramalarında 37 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatlı tabanca, 4 av tüfeği ve 422 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 48 zanlıdan 43'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.