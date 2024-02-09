Rize\'de Uyuşturucu Operasyonlarında 20 Kişi Tutuklandı

Rize'de bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişinin tutuklandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde 1 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, tespit edilen şüphelilerin araç, ev, iş yeri ve üst aramalarında 1 kilo 296 gram sentetik uyuşturucu, 555 gram kubar esrar, 346,21 gram toz esrar, 94 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca, 34 mermi ve hassas terazi ele geçirildiği vurgulandı.
Operasyonlarda 90 kişi hakkında işlem yapıldığı, mahkemeye sevk edilen 20'sinin ise tutuklandığı kaydedildi.
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