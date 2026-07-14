Rize'nin Kalkandere ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Dülgerli köyünde müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Yangın: Müstakil Ev Küle Döndü - Son Dakika
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