Rize'de Yapay Gölde Akıntıya Kapılan 4 Kişiden 2'si Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rize'de Yapay Gölde Akıntıya Kapılan 4 Kişiden 2'si Hayatını Kaybetti

Rize\'de Yapay Gölde Akıntıya Kapılan 4 Kişiden 2\'si Hayatını Kaybetti

Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'nde yapılan kano etkinliğinde, yapay gölde yüzen 4 Kur'an kursu öğrencisi akıntıya kapıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkartılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan 2'si kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.06.2024 19:13
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Rize'de, Fırtına Vadisi'ndeki yapay gölde akıntıya kapıldıktan sonra yaralı kurtarılan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü akıntıya kapılarak sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, deniz polisi, jandarma, sahil güvenlik, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkartılan yaralı 4 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 2'si Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan V.E. ile Y.G'nin tedavileri ise Rize'deki hastanelerde devam ediyor.

Savcılık tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de Yapay Gölde Akıntıya Kapılan 4 Kişiden 2'si Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Yapay Gölde Akıntıya Kapılan 4 Kişiden 2'si Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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