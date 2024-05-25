Rize'de Yayladan Dönen Kişi Ayı Yavrusuna Süt Verdi - Son Dakika
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Rize'de Yayladan Dönen Kişi Ayı Yavrusuna Süt Verdi

Rize\'de Yayladan Dönen Kişi Ayı Yavrusuna Süt Verdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Gito Yaylası'ndan dönen Furkan Cihan, yol kenarında bir ayı yavrusu gördü. Cihan, ayıya biberon gibi kullandığı pet şişeyle süt vererek besledi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

25.05.2024 22:41
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yayladan dönen kişi, yolda gördüğü ayı yavrusuna süt verdi.

İlçeye bağlı 2 bin 70 rakımdaki Gito Yaylası'ndan dönen Furkan Cihan, yolun kenarında ayı yavrusu olduğunu fark etti.

Aracından inerek hayvanın yanına giden Cihan, biberon gibi kullandığı pet şişeyle ayıya süt verdi ve bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, ayıyı sütle besleyen Cihan'ın "Hayallerimin arasında bir de küçük yavru ayı beslemek vardı." sözleri yer alıyor.

Kaynak: AA

Çamlıhemşin, Rize, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Yayladan Dönen Kişi Ayı Yavrusuna Süt Verdi - Son Dakika

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