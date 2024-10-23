Rize'deki Heyelan Faciası Önceki Tahliye Kararı Sayesinde Önlenebildi - Son Dakika
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Rize'deki Heyelan Faciası Önceki Tahliye Kararı Sayesinde Önlenebildi

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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda iki bina balçık içerisinde kayboldu. Muhtar Ramazan Küçüksarı, 2021 yılında verilen tahliye kararının can kaybını önlediğini belirtti.

23.10.2024 15:31  Güncelleme: 15:45
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Tahliye kararı faciayı önledi

Derecik Köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı:

"Belki evlerde biri olsaydı şu an burada yoğun bir arama içerisindeydik"

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelanda 2 binanın balçık içerisinde kaybolduğu köyün muhtarı Ramazan Küçüksarı, büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Çok şükür ki evlerde kimse yoktu. Belki evlerde biri olsaydı şu an burada yoğun bir arama içerisindeydik" dedi.

21 Ekim Pazartesi günü Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesi Derecik köyünde meydana gelen heyelanda, 2 katlı 2 bina balçık içerisinde kaybolmuştu. Heyelanın ardından bölgede temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Rize İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri tarafından heyelan nedeniyle gölet oluşan derede hafriyat çalışması yapılıyor. Dereden çıkarılan çamur ve toprak Çayeli Belediyesi tarafından kamyonlara yüklenerek, gösterilen dolgu alanına dökülüyor.

"Evleri çamur yutmuş durumda"

Derecik Köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, 2021 yılında verilen tahliye kararını vatandaşların uygulaması sayesinde bölgede sadece mal kaybı olduğuna dikkat çekerek, "Burada büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Çok şükür ki evlerde kimse yoktu. Belki evlerde biri olsaydı şu an burada yoğun bir arama içerisindeydik. Allah'a şükürler olsun ki sadece mal kaybımız oldu, can kaybımız olmadı. Bu bizi sevindiriyor. Öte yandan baktığında AFAD zaten 2021 yılında bu evlere tahliye kararı vermişti. Vatandaşlarımız çok şükür kurallara uydular. Aslında bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü burada büyük bir dağ geldi, evleri adeta çamur yutmuş durumda" ifadelerini kullandı.

"Bu alan korkutucu durumda"

Önceliklerinin dere yatağını boşaltarak suyun akışını normale çevirmek olduğunu ifade eden Küçüksarı, "Şu an en büyük korkumuz dereyi açabilmek. Şu an devlet yetkililerimiz tam anlamıyla burada. Devlet Su İşleri, Özel İdare hepsi bölgede çalışmalar yapıyorlar ama hava şartları olumsuz etkiliyor. Gece de yağmur yağdı. Bu alan korkutucu durumda. O yüzden şu an biraz ara verdiler. İlerleyen saatlerde inşallah yine yolu açma çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rize'deki Heyelan Faciası Önceki Tahliye Kararı Sayesinde Önlenebildi - Son Dakika

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