Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rize Devlet Hastanesinin yangın merdiveni girişinde gerekli düzeltmenin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, hastanenin yangın merdiven girişlerinin kontrol edildiği kaydedilerek, "Bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Sosyal medyada, hastanedeki yangın merdivenlerine açılan kapıların, plastik kablo kanalları ile kapatıldığında dair paylaşımlar yapılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Rize Devlet Hastanesi Yangın Merdiveni Düzeltildi - Son Dakika
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