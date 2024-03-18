Rize'nin Güneysu ilçesinde 100 yataklı devlet hastanesinin inşaatına başlandı.
Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, AA muhabirine, ilçeye hizmet verecek hastanenin yapımına başlandığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Özer, 100 yataklı hastanenin tamamlanmasıyla ilçeye güzel bir eser kazandırılacağını ifade ederek, "Hastanemizde 200 araçlık açık otopark bulunuyor. Vatandaşlarımız çok daha modern olan bu hastanemizin hizmetlerinden yararlanabilecek." dedi.
Özer, inşaatın, yüklenici firma tarafından 500 gün içinde tamamlayacağını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Rize Güneysu'ya 100 yataklı devlet hastanesi yapılıyor - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de Şehitler Abidesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Çanakkale'de verdiği mücadeleye benzer bir duruş sergilediğini belirtti. Erdoğan, ülkemizin son 10 yılda maruz kaldığı saldırıların ardında aynı yüzleri gördüğümüzü söyledi. Ayrıca, Çanakkale Zaferi'nden ve diğer başarılarından aldığımız derslerle geleceğe güvenle ilerleyeceğimizi vurguladı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Y.S. isimli şahsın evinde yapılan aramada 450 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Aktepe'de mahalle buluşması düzenledi. Pekdemir, Pamukkale'de değişimi 6 ay içinde göreceklerini söyledi.
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından sunulan ve Trakya Kalkınma Ajansının destek verdiği 'Akreditasyon ve Toplam Kalite Yönetimi' projesi tamamlandı. Proje kapsamında akademisyenlere eğitim verildi ve yükseköğretimde kalite ve akreditasyonun önemi üzerinde duruldu. Projenin kapanışında Dekan Prof. Dr. Sedat Üstündağ, emeği geçenlere ve destek sağlayanlara teşekkür etti.
Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdi. Törende dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi "TCG Anadolu" da yer aldı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda, çok miktarda uyuşturucu, silah ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan şahıslarda yakalandı. Polis tarafından 11-17 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 1 kurusıkı tabanca ve 239 fişek ele geçirildi. 3 araca modifiyeden işlem yapıldı. 10 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda 9 araç, 3 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 51.56 gram ve 89 tablet uyuşturucu ele geçirilirken 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada ise hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine götürüldü.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiyle öğretim elemanlarıyla bir araya geldi. Söyleşide TÜBİTAK araştırma ve destek programları hakkında bilgiler paylaşıldı ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Mandal, üniversitelerle iletişim kanallarını güçlendirerek bilim insanlarına destek verdiklerini belirtti.
Karaman'ın Merkeze bağlı Başkışla köyünde Mustafa Karabacak'ın yaşadığı evde çıkan yangında Karabacak hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve Karabacak'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yaptı. Aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmada, kurusıkı tabanca, 239 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Trafik denetiminde de 10 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 1'i kadın toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?