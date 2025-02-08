Rize Valisi: Ruhsatsız Yapılar Yıkılacak

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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş: "Ruhsatsız yapıları yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz"

RİZE - Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Fırtına Vadisi üzerinde toplamda 174 ruhsatsız yapının tespit edildiğini dile getirerek "Vatandaşlarımızın bir kısmı kendileri ilk yıkmayı tercih ettiler. Bir kısmını da biz yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

Rize Valiliği dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, Pokut Yaylası, Huser Yaylası, Avusor Yaylası, Kavrun Yaylası gibi turizm ile ön plana çıkmış yaylaların yol güzergahı da olan Fırtına Vadisi'nde ruhsatsız konaklama tesislerine karşı harekete geçti. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve İl Özel İdaresi'nin ortak yürüttüğü çalışmalarla tespit edilen ruhsatsız işletmelerin belirlenmesinin ardından turizm işletme belgesi olmayan ve kayıt dışı faaliyet gösteren tesisler tek tek mühürlenmeye başladı. Tebligat gönderilen işletmelerden bir kısmı kendi bungalovunu kendisi kaldırırken bir kısmı ise Rize İl Özel İdaresi eli ile kaldırılmaya başlandı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ardeşen ilçesi ile Çamlıhemşin ilçesi üzerinde bulunan Fırına Vadisi üzerinde ruhsatsız veya turizm işletme belgesi olmayan, kayıtsız toplamda 174 yapı tespit edildiğini ve hızlıca bu yapılar hakkında işlem başlatıldığını dile getirdi. Baydaş "Ruhsatsız, turizm işletme belgesi olmayan ve Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı olmayan, bulunduğu yerde de ruhsatı olmayan yapılarla ilgili geçtiğimiz yazdan beri bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmayı bu sene yaz sezonu öncesi tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Bu onun adımlarıdır. 174 tane yapımızı Fırtına Vadisi üzerinde tespit ettik. Hem yol hem de dere hattı üzerine gelen yapılar. Bu yapılara tebliğde bulunduk. Vatandaşlarımızın bir kısmı kendileri ilk yıkmayı tercih ettiler. Bir kısmını da biz yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Kültür Turizm bize kendisine kaydı ve tescil olmayan, turizm işletme belgesi olmayan ama turizm faaliyeti yürüten tesisleri bildirdi. Bunları da geçtiğimiz hafta mühürledik" dedi.

Fırtına Vadisi'nin taviz ve geri vitesi kaldırmayacak kadar değerli oluğuna vurgu yapan Baydaş "Bu alan taviz göstermeyeceğiz veya geri adım atmayacağımız bir alandır. Geçtiğimiz günlerde belediyemiz, emniyet, jandarmanın, elektrik idaremiz, ilgili bütün birimlerin katılımıyla uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Burada adım adım yapacaklarımız var. Evvela elektrik bağlıysa elektriklerini keseceğiz. Ondan sonra bir şekilde basit işletme olarak vergi levhası aldıysa, konut olarak elektrik bağlattıysa bunların tespitini yaptık ve bunlarla ilgili işlem gerçekleştireceğiz. Bunu yapacağız ki vergilendirilen ve Kültür Turizm Bakanlığı'na kaydı olan, bu işi yasal zeminde yapan müesseseleri koruyalım. Bu işi yasal zeminde yapanları koruyabilmek için burada ki kayıtsız, turizm işletme belgesi olmayan ve ruhsatsız yapıları sistemden çıkarmamız lazım. Vatandaşlarımızın da hemşerilerimizin de bu alanda bize destek olduklarını görüyoruz. Bungalov işletmecisi arkadaşlarımız bir dernek kurdular, o derler istişareli yürütüyoruz" şeklinde konuştu.