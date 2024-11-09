Rizespor, Trabzonspor'u 3-1 Yendi

(ANKARA)- Rizespor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlaayan karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çaldı.
Konuk takım Trabzonspor Edin Visca'nın 23 dakikada attığı golle 1 -0 öne geçti. Ev sahibi Çaykur Rizespor 45 artı 10'da Amir Hadziahmetoviç, 71. dakikada David Akintola ve 81. dakikada İbrahim Olawoyin'in golüyle durumu 3-1 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
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