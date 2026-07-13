Ro Khanna: İsrail Ordusu Yalan Söylüyor - Son Dakika
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Ro Khanna: İsrail Ordusu Yalan Söylüyor

13.07.2026 20:24
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ABD'li Kongre üyesi Khanna, İsrail'in Batı Şeria'daki açıklamalarını reddetti ve soruşturma talep etti.

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından alıkonulmasına ilişkin İsrail ordusunun "sivilleri dağıttığı ve yolu yeniden açtığına" ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

NBC News'e konuşan Khanna, Batı Şeria ziyareti sırasında Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin, içinde bulunduğu minibüsün önünü kesmesi ve kendilerini alıkoyması hakkında açıklamalarda bulundu.

Olay yerine gelen dört İsrail askerinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarafını tuttuğunu belirten Khanna, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği ile üst düzey bir İsrailli yetkili arasında yapılan görüşmenin ardından yaklaşık 75 dakika sonra yollarına devam etmelerine izin verildiğini ifade etti.

Khanna, İsrail ordusunun olayla ilgili "İsrailli sivilleri dağıttığı ve yolu yeniden açtığı" yönündeki açıklamasını reddederek, "İsrail ordusu yalan söylüyor." dedi.

Kongre üyesi Khanna, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek olaya karışan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile dört İsrail askeri hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Khanna, İsrailliler tarafından alıkonulduğunu duyurmuştu

İşgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Khanna, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ardından ise İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Ziyareti sırasında otobüslerinin etrafının ABD yapımı M4 tüfekleri taşıyan İsrailliler tarafından sarıldığını anlatan Khanna, yaklaşık 90 dakika alıkonulduklarını belirtmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri savunarak Khanna'nın işgal altındaki Batı Şeria'da "suça sürüklenmiş reşit olmayan gençler" tarafından alıkonulduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ro Khanna: İsrail Ordusu Yalan Söylüyor - Son Dakika

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