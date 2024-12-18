Rob-Okul 2024 Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu

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ROB-Okul 2024 kazananları belli oldu

257 takım 891 öğrenci ROB-Okul 2024'de kıyasıya yarıştı

ANKARA - Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Rob-Okul 2024 Çizgi İzleyen Robot Yarışması Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yapılan Rob-Okul Çizgi İzleyen Robot Yarışması, 257 takım toplam 891 öğrencinin kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Ankara geneli okullar tarafından kurulan takımların üç kategoride mücadele ettiği yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncülerine ödülleri takdim edildi. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde düzenlenen yarışmanın açılış programına CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, danışman öğretmenler, öğrenciler, velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okullarına teknoloji sınıfı kuracaklar

Keçiören Belediyesi öncülüğünde, danışman öğretmenlerin desteği ile düzenlenen yarışmada dereceye girme ve büyük ödüllere ulaşma mutluluğu yaşayan öğrenciler, kazandıkları ödüllerle okullarında teknoloji sınıfı kuracaklar.

Yarışma öncesi destek verildi

Robotik teknolojinin gelişimine katkı sunmayı hedefleyen yarışmada ilkokul düzeyinde 32 takım 145 öğrenci, ortaokul düzeyinde 133 takım 396 öğrenci, lise düzeyinde 92 takım 350 öğrenci yarıştı. Yarışma öncesinde robotların üretimi için Keçiören Belediyesi tarafından 62 okul takımına robot kiti desteği verildi.

Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz

Yarışma öncesinde gençlere ve ailelerine seslenen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Bugün burada teknolojiye gönül veren, hayal kurmaktan ve üretmekten vazgeçmeyen gençlerimizle bir aradayız. Keçiören Belediyesi olarak siz gençlerin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirebileceği, hayallerini ortaya koyabileceği, gelecekte ülkemize katkı sunabileceği bir ortam sunmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Biz, Ulu Önder Atatürk'ümüzün vatanımızı emanet ettiği gençlerimize çok ama çok gönülden inanıyoruz. Bu ülkenin kalkınmasını, ileriye gitmesini, dünya devletleri arasına girerek süper güç olmasını hep birlikte yapacağımız çalışmalarla ortaya koyacağız. Bu sebeple sizler bizim için çok kıymetli ve değerlisiniz. Ailelerinize de bu konuda vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öncelik kadınlar ve gençler

Keçiören Belediyesinin önceliğinin gençler ve kadınlar olduğunu söyleyen CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol, "Bugün gençliğin enerjisine ve heyecanına tanıklık etmekten, güne bu güzel salonda, bu güzel etkinlikle başlamaktan dolayı çok mutluyum. Keçiören Belediye Başkanımızın bir önceliği var. Önceliği gençler, önceliği kadınlar, önceliği eğitim, önceliği bilim. Çünkü biz biliyoruz ki eğitim ve bilim alanına, gençlere yapılan yatırımlar ülkenin geleceğine yapılan yatırımlardır. Ben Sayın Belediye Başkanıma ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu başarılı çalışmaların devam etmesini diliyorum" dedi.

Bu projeleri önemsiyorum

CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, "Bu yarışmayı düzenleyen Keçiören Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Gençlerimizin gelişimine katkı sağlayan her türlü projeyi oldukça önemiyor ve destekliyorum. Tüm yarışmacı gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Piste indiler, öğrencilere destek oldular

Rob-Okul 2024 Çizgi İzleyen Robot Yarışması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan tanıtım gösterimiyle başladı. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve beraberindeki protokol üyeleri yarışmayı başlatmak ve öğrencilere destek olmak için yarış pistine indi. Heyecan dolu yarışları pistten takip eden ve robotların yapım süreci hakkında bilgiler alan heyet, yarışmanın başkahramanları öğrenci, öğretmen ve hakem heyetine başarı dileklerini ilettiler.

257 takım, 891 öğrenci yarıştı

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yapılan Rob-Okul Çizgi İzleyen Robot Yarışması 257 takım toplam 891 öğrencinin kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Ankara geneli okullar tarafından kurulan takımların üç kategoride mücadele ettiği yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncülerine ödülleri takdim edildi. Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot, İleri Seviye Çizgi İzleyen ve Hızlı Seviye Çizgi İzleyen kategorilerinde yarışan takımların birincileri 3D yazıcı (ileri seviye), 12 adet robotik kodlama seti ve 6 adet filament; ikincileri 3D yazıcı (orta seviye), 12 adet robotik kodlama seti ve 4 adet filament; üçüncüleri 3D yazıcı (başlangıç seviye), 12 adet robotik kodlama seti ve 2 adet filamenti okullarına kazandırdılar.