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Roboski Katliamı'nı Unutturmamak İçin Anıt Yapıldı - Son Dakika
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Roboski Katliamı'nı Unutturmamak İçin Anıt Yapıldı

Eski TBMM Başkanvekili Levent Gök, Roboski Katliamı'nı unutturmamak için kitabının geliriyle anıt yaptırdı. Anıt, Uludere'de yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmayı amaçlıyor.

Roboski Katliamı\'nı Unutturmamak İçin Anıt Yapıldı
28.12.2023 - 13:44,
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Eski TBMM Başkanvekili ve eski Ankara Milletvekili Levent Gök, ' Roboski: Uludere'nin Gözyaşları' kitabının geliriyle, 12 yıl önce yapılan ve 17'si çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiği Roboski Katliamı'nı unutturmamak için anıt yaptırdı. Ölen oğluna sarılarak ağlayan bir annenin tasvir edildiği, kaidesiyle birlikte 2 metreyi bulan anıt bahar aylarında ailelerin istediği bir yere yerleştirilecek. Gök, "Amacımız adaletin gelmediği Uludere'de, Roboski'de bu olayı unutturmamak. Olayın 12. yılında da unutmadığımızı göstermeye ve yurttaşlık görevini yerine getirmeye çalıştım, unutturmamak hepimizin görevi" dedi.

Eski TBMM Başkanvekili ve eski CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Roboski: Uludere'nin Gözyaşları kitabının geliriyle, 28 Aralık 2011'de meydana gelen Uludere Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin ailelerin talebi doğrultusunda Roboski'ye anıt yaptırdı.

"AMACIMIZ ADALETİN GELMEDİĞİ ULUDERE'DE, ROBOSKİ'DE, BU OLAYI UNUTTURMAMAK"

Anıta ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Gök, katliamda yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak için aileleri ile ortak karar alarak kitabın gelirini bir figüre dönüştürmeye karar verdiklerini belirtti. Gök, "Ağlayan anne ve çocuğu temsil eden bir anıt, bakan her anne kendini görecek. Amacımız adaletin gelmediği Uludere'de, Roboski'de bu olayı unutturmamak. Anıt köyde ailelerin istediği yere konulacak. Bölgede ağır geçen kış şartlarından dolayı anıtın kaidesi bahar ayında yapılacak. Olayın 12. yılında da unutmadığımızı göstermeye ve yurttaşlık görevini yerine getirmeye çalıştım, unutturmamak hepimizin görevi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde, 28 Aralık 2011'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 17'si çocuk 34 sivil hayatını kaybetmişti. Katliam olarak nitelendirilen olayla ilgili Ankara 'kasıt' olmadığını duyururken TSK da kaçakçılık için yasa dışı yollardan Irak'a geçmeye çalışan köylülerin " PKK'lı sanılarak" vurulduğunu açıklamıştı. TBMM insan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde Uludere Alt Komisyonu kurulmuştu.

Levent Gök de konuyu gündemde tutmak ve unutturmamak amacıyla Roboski: Uludere'nin Gözyaşları kitabını yazmıştı.

Kaynak: ANKA
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