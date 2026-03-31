ROBOTRAK'26 Yarışması Kırklareli'nde

Trakya Üniversiteler Birliğince bu yıl ROBOTRAK'26 Ulusal Robot Yarışması ve Teknoloji Sergisi Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kırklareli Üniversitesinden yapılan açıklamada, 13 Mayıs Çarşamba günü Kayalı Kampüsü'nde düzenlenecek ROBOTRAK'26 Ulusal Robot Yarışması ve Teknoloji Sergisi'nin teknoloji ve inovasyon meraklılarını bir araya getireceği belirtildi.

Etkinliğin Türkiye'nin farklı illerinden üniversite ve lise öğrencileri ile akademisyenlerin katılımıyla düzenleneceği aktarılan açıklamada, katılımcıların projelerini sergileme ve farklı kategorilerde yarışma imkanı bulacağı kaydedildi.

Mini sumo robot, çizgi izleyen robot, insansız hava araçları (İHA) ve teknoloji tasarım projeleri kategorilerinde yarışmaların düzenleneceği bildirilen açıklamada, başvuruların 1 Mayıs Cuma sona ereceği belirtildi.