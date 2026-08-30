Rodos'tan Kalkan Uçakta Yangın
Rodos'tan kalkış yapan uçağın motorunda yangın çıktı, pilot durumu kontrol altına alarak geri döndü.
Yunanistan'da Rodos Adası'ndan kalkan uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle Ada'ya geri döndüğü belirtildi.
Yunan basınındaki haberlere göre, Kerpe Adası'na gitmek üzere Rodos Adası'ndan kalkan "ATR 42" tipi uçağın motorlarından birinde kalkıştan kısa süre sonra ciddi arıza oluştu.
Arıza sonucu motor alev alırken; pilot alevi kontrol altına alarak uçağı Rodos Havalimanı'na tek motorla geri getirdi.
Havaalanı da dönüş sırasında alarma geçti. Olayda yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
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