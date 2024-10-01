Rögar Kapağı Kazası: Kamyon Çarptı!

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Antakya'da kamyon geçtiği sırada yerinden çıkan rögar kapağı bir iş yeri ve motosiklete zarar verdi.

Narlıca-Reyhanlı yolundaki rögar kapağı, kamyonun geçişi sırasında yerinden çıktı. Kapak, yol kenarındaki konteyner iş yerine ardından da motosiklete çarptı.

Olay sonrası konteynerde ve motosiklette hasar oluştu.

Motosikletiyle kamyonla aynı güzergahta ilerlediğini anlatan Ahmet Doğru, son anda frene bastığını söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Doğru, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımla Narlıca yolunda motosikletimizle seyrederken, kamyon rögar kapağını uçurdu. Kapağı gördüğüm gibi frene bastım ve kapak önümden geçti. Kapak daha sonra konteyner berber işletmesine ardından da 2 motosiklete çarparak devirdi."

Olay anı bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, rögar kapağının hafriyat kamyonunun geçtiği sırada yerinden çıkarak önce konteyner iş yeri ardından da park halindeki motosiklete çarpması yer alıyor.