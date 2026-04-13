Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları, Tehditler ve Dosya Eksikliklerine Dikkat Çekti - Son Dakika
Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları, Tehditler ve Dosya Eksikliklerine Dikkat Çekti

13.04.2026 17:41
İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen basın toplantısında Rojin Kabaiş'in ailesine yönelik tehditler ve soruşturmanın eksiklikleri gündeme getirildi. Komisyon, delillerin toplanmasını ve aileye yönelik tehditlerin aydınlatılmasını talep etti.

Artı Gerçek- Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları, Kabaiş ailesine yönelik tehditler ve dosyanın son durumu hakkında İstanbul Beyoğlu'ndaki İnsan Hakları Derneği'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, 'Rojin'in ailene dönük tehditler son bulsun. Dosyada eksik bırakılan deliller toplansın açıklansın' pankartı asıldı ve basın metnini komisyon gönüllüsü Ayşe Cebecioğlu okudu.

Ayşe Cebecioğlu, Rojin Kabaiş'in ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen aydınlatılmadığını ve soruşturmanın eksik yürütüldüğünü vurgulayarak, aileye yönelik tehditlerin ileri seviyede olduğunu belirtti. Ailenin koruma taleplerinin karşılıksız bırakıldığını, faillerin açığa çıkarılmadığını ve güvenliğin sağlanmadığını ifade etti. Dosyada kritik delillerin toplanmadığını veya etkin incelenmediğini kaydeden Cebecioğlu, iki erkek DNA'sının kimlere ait olduğunun halen bulunmadığını, Rojin'in cep telefonunun analiz edilmediğini ve güvenlik kamerası kayıtlarının toplanmadığını söyledi.

Talepler arasında, Rojin'in telefonunun açılması, eksik delillerin toplanıp açıklanması, dosyayı karartan kişi ve kurumların yargılanması, aileye yönelik tehditlerin soruşturulması, kısıtlılık kararlarının kaldırılması ve DNA'ların açıklanması yer aldı. Cebecioğlu, tüm kadınları bu talepler etrafında kenetlenmeye çağırdı.

Komisyonun hukuk birimi gönüllü avukatı Elif Nur Gürler, dosyadaki kısıtlamanın kaldırılması gerektiğini ve aileye yönelik tehditlere dair suç duyurularına cevap verilmediğini belirtti. Gürler, bu dosyanın aydınlatılmasının Gülistan Doku ve diğer kadınların dosyalarının aydınlatılması anlamına geldiğini vurgulayarak, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Son Dakika Güncel Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları, Tehditler ve Dosya Eksikliklerine Dikkat Çekti - Son Dakika

SON DAKİKA: Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları, Tehditler ve Dosya Eksikliklerine Dikkat Çekti - Son Dakika
