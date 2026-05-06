Rojin Kabaiş'in Babasından Adalet Mücadelesi
Rojin Kabaiş'in Babasından Adalet Mücadelesi

06.05.2026 12:03
Rojin Kabaiş'in babası, Adalet Bakanı ile görüşerek kızının ölümündeki sırların açığa çıkmasını talep etti.

Haber: Kadir DEVİR

(ANKARA) - Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de 2024'te Tuşba Mollakasım'da ölü bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmek için Ankara'ya geldi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in adalet mücadelesi devam ediyor.

Kızının kaybolduğu ilk günden itibaren sesini duyurmaya çalışan ve yetkililerden kızının ölümünün arkasındaki sır perdesinin kaldırılması noktasında yardım talep eden baba Kabaiş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmek için Ankara'ya geldi. Baba Kabaiş'e Diyarbakır ve Van Barosu'ndan avukatlar da eşlik ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cep telefonunun çözümü konusunda daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz. Dosyadaki şahıslara değil, biz dosya bazlı olarak bakıyoruz ama tabi genelde kamuoyu özellikle böyle faili meçhul kalmış, bayanların, çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasını istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir. Başsavcılarımız bakıyor. Telefon İspanya'ya gönderilmişti şu an yeni bir ekip kurduk, çalışıyoruz. Yeniden bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız da bakıyor. Teknik olarak da destek veriyoruz" demişti.

Kaynak: ANKA

