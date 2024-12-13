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Roketin düştüğü lokantada yaralanan aşçı, Esad'ın devrilmesinin bölgeye huzur getireceğini düşünüyor

KİLİS - Suriye'den atılan roket sonucu yaralan aşçı Muhittin Uyguner, 13 yıl sonra Suriye'de Esad'ın devrilmesi ile bölgeye yeniden huzur ve istikrarın gelecek olmasından umutlu olduğunu söyledi.

Suriye'nin sınır komşusu olan Kilis, bölgede yaşanan sıcak savaşın en çok zarar gören illerinden biri oldu. Sınırın hemen yanında olan Kilis'e Suriye'den atılan roketler nedeniyle 25'e yakın sivil vatandaş şehit oldu, onlarcası ise yaralandı. Komşu ülkeden savaştan kaçanların da ilk sığındığı illerden biri olan Kilis'te hem nüfus arttı hem de sorunlar.

Roket saldırısında yaralanan aşçı, yeni dönemden umutlu

PDY/ PKK'nın bölgeden temizlenmesi amacıyla 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı sınır ötesi operasyon sırasında teröristlerin attığı roketlerden biri kent merkezindeki tarihi Doğanhan Restoranı'na düşmüş ve biri çalışan 4 kişi yaralanmıştı. Lokanta da aşçı olarak çalışan ve saldırıda yaralanan Muhittin Uyguner, Esad rejiminin devrilmesi ile artık bölgede huzur ve istikrarın gelmesini beklediklerini söyledi.

Sınır kenti olarak epey sıkıntılar yaşadıklarını belirten Uyguner "2011'den beri gerek göç, gerekse saldırılar adına sıkıntılar yaşadık. 2016 yılından itibaren roketler ilimize düştü. 25 sivil vatandaşımız şehit oldu. Bizim de işyerimize 2018 yılında bir roket isabet etti" dedi.

"Çok şükür Esad rejimi yıkıldı"

Kilis'in Suriye'deki savaştan en fazla nasibini alan il olduğunu ifade eden Uyguner, "Çok şükür Esad rejimi yıkıldı. Bölge istikrara kavuşacak. Suriyeli kardeşlerimiz yavaş yavaş dönme hazırlığına başladı" ifadelerine yer verdi.

"Bölge yeniden huzura kavuşacaktır"

Esad'ın devrilmesinin bölge açısından çok güzel olduğunu ifade eden Uyguner, "Suriye istikrara kavuştu. Müslümanlara olan zulüm bitecek. Bölge yeniden huzura kavuşacaktır" diye konuştu.

Öte yandan roketin hedefi olan lokantada hazırlanan bir köşede o günün hatıraları sergileniyor. Bombanın patlaması ile oluşan hasarın gözler önüne serildiği özel bölümde o güne dair fotoğraflar sergileniyor.