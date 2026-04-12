Savunma Sanayi Açılışında Kritik Gelişmeler
Savunma Sanayi Açılışında Kritik Gelişmeler

12.04.2026 17:09
Ankara'da gerçekleştirilen ROKETSAN programı ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemeler, muhalefetin tutumu ve siyasi gelişmelerle birlikte ele alındı.

Melih Bey, Ankara'da geçtiğimiz Salı günü yapılan ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Törenine katılamadığını belirtti, ancak canlı yayını takip ettiğini ve yazılanları okuduğunu söyledi. Programda Kırıkkale Yakıt Üretim Tesisleri, Lalahan Harp Başlığı Tesisi ve İleri Teknolojiler Ar-Ge ve Mühendislik Merkezi'nin açılışı yapıldığını aktardı. Ayrıca, TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR-O, SUNGUR, ÇAKIR, SOM gibi füze sistemleri ile MAM-T ve MAM-L gibi silahların ordumuza teslim edildiğini ve Lalahan Füze Entegrasyon Tesislerinin temellerinin atıldığını ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, savunma sanayisinde önümüzdeki dönemin ana hedefinin yüksek teknolojili ürünleri daha hızlı, efektif ve yüksek adetlerde üretmek olduğunu vurguladığı belirtildi. Muhalefetin, özellikle CHP'nin bu gelişmelere kayıtsız kaldığı ve bazı saçma propagandalar yaptığı eleştirildi. Cumhurbaşkanı'nın, muhalefetin eleştirilerine değinerek savunma sanayisindeki ilerlemelerin önemini vurguladığı ifade edildi.

Konuşmada ayrıca, Silivri'deki duruşmaların nasıl gittiği soruldu ve sanıkların esas konudan kaçınmaya çalıştığı, İmamoğlu'nun duruşmaları gösteriye çevirme çabalarının mahkeme tarafından engellendiği belirtildi. Özgür Özel'in ara seçim hevesi ve İmamoğlu'nu milletvekili yapma arzusu tartışıldı, ancak ara seçim için eksik milletvekili sayısının yeterli olmadığı vurgulandı. CHP içindeki rahatsızlıklar ve geleceğin belirsizliği de konuşuldu.

Son olarak, İran'a yönelik saldırılar ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla kafaların karıştığı, barış beklentilerinin sarsıldığı ifade edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Roketsan, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Sanayi Açılışında Kritik Gelişmeler - Son Dakika

SON DAKİKA: Savunma Sanayi Açılışında Kritik Gelişmeler - Son Dakika
