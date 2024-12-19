ROKETSAN, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı\'nda Yeni Ürünlerini Tanıtıyor

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ROKET Sanayii ve Ticaret AŞ (ROKETSAN), Güneydoğu Asya'daki iş birliklerini artırmak için yeni nesil ürünleriyle Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'nda yerini aldı.

Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı, Vietnam Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 19-22 Aralık tarihleri arasında başkent Hanoi'de kapılarını ziyaretçilere açtı. Güneydoğu Asya'daki iş birliklerini güçlendirmeyi hedefleyen ROKETSAN da sahada başarısını kanıtlamış ve rakiplerinden performans olarak öne çıkan sistemleriyle bu fuarda yerini aldı.

ROKETSAN, fuarda; tanksavar sistemlerinden kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'u, L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemi ve OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemini, hava savunma sistemlerinden ise SUNGUR hava savunma füze sistemini, HİSAR-O (RF) hava savunma füzesini ve uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER'i sergiliyor. Bunların yanı sıra ÇAKIR seyir füzesi, TRLG-230 ve TRG-300 füzesi de ROKETSAN standında yer alıyor. ROKETSAN, fuarda deniz sistemleri alanında ise BARBAROS kıyı savunma sistemini beğeniye sunuyor.

'YENİ İHRACAT BAŞARILARINA ULAŞACAĞIZ'

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Ülkemizin bayrağını dört kıtada dalgalandıran bir firma olarak uluslararası fuarlara katılmaya ve son teknolojiye sahip sistemlerimizi sergilemeye devam ediyoruz. Güçlü bağlarımızın olduğu Güneydoğu Asya ile ilişkilerimizi bir adım daha öteye taşımak için katıldığımız Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'nda da tanksavar sistemlerimizden hava savunma sistemlerimize ve üstün özelliklere sahip füzelerimize kadar birçok ürünümüzü sergiliyoruz. Bu fuarda yapacağımız görüşmelerle yeni ihracat başarılarına ulaşarak ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.