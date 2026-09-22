Roma Belediyesi, yüzmeye kapalı Tiber Nehri'ni 2032'ye kadar açacak planı duyurdu - Son Dakika
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Roma Belediyesi, yüzmeye kapalı Tiber Nehri'ni 2032'ye kadar açacak planı duyurdu

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Roma Belediyesi, 2032'ye kadar Tiber Nehri'ni yeniden yüzmeye uygun hale getirecek bir çalışma planı hazırladı. Başkan Roberto Gualtieri, Paris'teki Seine Nehri gibi bunu yapacaklarını belirtti; nehirde yüzmek 1960'lardan sonra kirlilik nedeniyle cezaya tabiydi.

İtalya'da Roma Belediyesinin, şehrin ortasından geçen ünlü Tiber Nehri'nin 2032 yılına kadar yeniden yüzme faaliyetlerine açılabilmesine yönelik bir plan hazırladığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Hem şu anda bazı bölümlerinde kesintiye uğrayan seyrüseferler üzerinde çalışıyoruz hem de yüzme konusunda. Bunun için de Tiber'i 2032'ye kadar yüzmeye uygun hale getirebilecek bir çalışma planımız var, tıpkı Paris'teki Seine Nehri'nde olduğu gibi. ve bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Romalılar, 1960'lı yıllara kadar Tiber Nehri'nde diledikleri gibi yüzebiliyordu ancak daha sonra artan kirlilik sebebiyle yüzmeye para cezaları getirilmişti.

Bu cezalara karşın 1946'dan bu yana her yıl 1 Ocak'ta Tiber Nehri'ne Cavour köprüsü üzerinden yapılan geleneksel yılbaşı atlayışları bu yaptırımlardan muaf tutuluyordu.

Fransa'nın başkenti Paris'in içinden geçen Seine Nehri de 1923'te kirlilik ve tekne trafiği dolayısıyla yüzmeye kapatılmış, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'ndaki bazı müsabakalar için yeniden yüzmeye uygun hale getirilmişti. Seine Nehri, geçen sene ise belirlenen noktalarda halkın suya girebilmesi için tamamen açılmıştı.

Kaynak: AA
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