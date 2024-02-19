Roma'da düzenlenen Çin Yeni Yılı fuarı büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Roma'da düzenlenen Çin Yeni Yılı fuarı büyük ilgi gördü

Roma\'da düzenlenen Çin Yeni Yılı fuarı büyük ilgi gördü

İtalya'nın başkenti Roma'da Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen fuar, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Fuar, Çin kültürünü tanıtmak ve Çin'in geleneksel sanat ve el sanatlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Ziyaretçiler, fuar alanında sergilenen ürünleri inceleyerek Çin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

19.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
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ROMA, 19 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen fuar büyük ilgi topladı.

Kaynak: Xinhua

İtalya, Roma, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roma'da düzenlenen Çin Yeni Yılı fuarı büyük ilgi gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Roma'da düzenlenen Çin Yeni Yılı fuarı büyük ilgi gördü - Son Dakika
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