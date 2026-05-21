Roma'da NATO ve Türkiye Paneli
Roma'da NATO ve Türkiye Paneli

21.05.2026 21:51
NATO ve Türkiye ilişkileri, Roma'da düzenlenen panelde kapsamlı şekilde ele alındı.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, İtalya'nın başkenti Roma'da, "Değişen Güvenlik Ortamında NATO ve Türkiye: Uyum, İş Birliği ve Gelecek Perspektifleri" başlıklı panel düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılması planlanan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bazı NATO üye ülkelerin başkentlerinde NATO konulu programlar gerçekleştiriliyor.

Söz konusu ülkelerdeki düşünce kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde icra edilen programlar serisinin ilki, 3-4 Mart tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de, ikincisi 11 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te, üçüncüsü 18-19 Mart tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da, dördüncüsü 11 Mayıs'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da ve beşincisi 14 Mayıs'ta ABD'nin başkenti Washington'da düzenlendi.

Program serisinin altıncı ayağı ise dün iki ayrı etkinlikle gerçekleştirildi. Etkinlik, Istituto Affari Internazionali (I.A.I) işbirliğiyle "Ankara NATO Zirvesi Ekseninde İttifakın Güney Kanadı" başlıklı panelle başladı.

Etkinlik programının ikinci bölümünde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, Kuzey Atlantik İttifakının merkezi Roma'da bulunan NATO Savunma Koleji'nde (NDC) "Değişen Güvenlik Ortamında NATO ve Türkiye: Uyum, İşbirliği ve Gelecek Perspektifleri" başlıklı panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili, Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, panel kapsamında koleji ziyaret etti.

Heyeti, NATO Savunma Koleji (NDC) Komutanı Danimarkalı Korgeneral Max A.L.T. Nielsen girişte karşıladı. NDC Şeref Defteri'ni imzalayan Erhan, panel öncesinde Korgeneral Nielsen ile özel görüşme yaptı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Korgeneral Nielsen, temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne büyük önem verdiklerini ve zirveyi heyecanla beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ise Cumhurbaşkanlığı heyetinin NATO başkentlerine yaptığı ziyaretlerin, Ankara Zirvesi öncesinde farkındalık oluşturmak ve Türkiye ile NATO'nun önceliklerini müttefiklere aktarmak açısından değer taşıdığını vurguladı.

Panelde, Türkiye'nin mevcut küresel güvenlik ortamındaki stratejik rolü kapsamlı şekilde ele alındı.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında diplomatik arabuluculuk çabaları, Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndaki katkıları, Karadeniz ve Akdeniz'de güvenliğe sunduğu destek ile savunma sanayisinde İtalya ve İspanya ile geliştirdiği işbirlikleri, öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Ayrıca Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi dışlayıcı bazı yaklaşımlarına da değinildi. Ankara Zirvesi'nde ise Türkiye'nin NATO içindeki katkıları, müttefikler arasında yük paylaşımı, dayanışma ve savunma sanayisi işbirliğinin temel gündem maddeleri arasında bulunacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
