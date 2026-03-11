Romanya, ABD Üslerinin Kullanımını Görüşüyor - Son Dakika
Romanya, ABD Üslerinin Kullanımını Görüşüyor

11.03.2026 16:28
Romanya Cumhurbaşkanı Dan, ABD'nin hava üslerini kullanma talebinin mecliste değerlendirileceğini açıkladı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, ABD'nin Romanya'daki hava üslerini kullanma talebinin mecliste görüşüleceğini belirterek, ülkesi için herhangi bir güvenlik endişesi bulunmadığını söyledi.

Dan'ın liderlik ettiği Romanya Milli Savunma Konseyi, ABD'nin Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence yakınlarında bulunan Mihail Kogalniceanu Hava Üssü ve ülkenin orta kesimlerinde yer alan Campia Turzii Hava Üssü'ne asker ve savaş uçağı konuşlandırma talebini görüşmek üzere başkent Bükreş'te toplandı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dan, yakıt ikmal uçakları ve uydu iletişim ekipmanları dahil ABD'nin Romanya'daki hava üslerini kullanma talebini detaylı görüştüklerini kaydederek, "Konu bugün mecliste görüşülecek. Onaylanması durumunda ABD, ortaklığımız çerçevesinde üsleri kullanabilecek. ABD'nin talebi savunma amaçlı. Vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum yok. Romanya güvende." dedi.

Romanya vatandaşı 5 bin 700 kişinin Orta Doğu'daki kriz nedeniyle ülkelerine döndüğü bilgisini paylaşan Dan, ülkesini ekonomik olarak da etkileyen çatışmaların sona ermesi için diplomatik çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, ABD'nin Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'ne havada askeri uçaklara yakıt ikmali yapmak için kullanılan iki tanker uçağının konuşlandırılması için talepte bulunduğu ve Romanya'ya yaklaşık 500 askerini göndermeyi planladığı aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

