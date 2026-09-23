Romanya Cumhurbaşkanı Dan, BM'de Avrupa'yı hibrit savaş tehdidi konusunda uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Romanya Cumhurbaşkanı Dan, BM'de Avrupa'yı hibrit savaş tehdidi konusunda uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya Cumhurbaşkanı Dan, BM'de Rusya'dan gelen tehdidin Ukrayna ile sınırlı olmadığını, Avrupa'nın hibrit savaşın hedefinde olduğunu söyledi. Dan, Romanya hava sahasının ihlal edildiğini ve İHA'ların ülkeye düştüğünü anımsatarak Ukrayna'ya desteğin süreceğini belirtti.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, Rusya'dan gelen tehdidin Ukrayna ile sınırlı olmadığını, Avrupa'nın hibrit bir savaşın hedefinde olduğunu söyledi.

Dan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'nın güvenlik ortamını doğrudan etkilediğini ifade eden Dan, "Rusya'dan gelen tehdit Ukrayna ile sınırlı değil. Avrupa siber saldırılar, dezenformasyon, sabotaj ve kritik altyapıya yönelik saldırıları kapsayan bir hibrit savaşın hedefinde." dedi.

Dan, ülkesinin Ukrayna ile sınır olması nedeniyle savaşın etkilerini çok yakından hissettiğini söyleyerek Romanya hava sahasının birçok kez ihlal edildiğini ve insansız hava araçlarının (İHA) ülke sınırları içerisine düştüğünü anımsattı.

Romanya'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini vurgulayan Dan, Moldova'nın da Rusya kaynaklı hibrit tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dan, Romanya'nın savunma harcamalarına da önem verdiğini ifade ederek ülkesinin NATO'nun savunma harcamalarının artırılmasına ilişkin hedefini desteklediğini kaydetti.

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıPolitikaGüvenlikSavunmaRomanyaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye kararına savcılık itirazı DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası Tahliye kararına savcılık itirazı! DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası
Marmaris’te Rusya’nın aradığı organize suç örgütü üyesi yakalandı Marmaris'te Rusya'nın aradığı organize suç örgütü üyesi yakalandı
Ankara’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Keçiören’de çöken yol araçları yuttu Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Keçiören'de çöken yol araçları yuttu
Milas’ta aynı evdeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 işçi öldü, 1 yaralandı Milas'ta aynı evdeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 işçi öldü, 1 yaralandı
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson’dan İsrail’e soykırım tepkisi İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson'dan İsrail'e soykırım tepkisi
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:42
Bandırma’da yürek yakan kaza Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 20:08:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Romanya Cumhurbaşkanı Dan, BM'de Avrupa'yı hibrit savaş tehdidi konusunda uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei