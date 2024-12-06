Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İlk Tur İptal Edildi - Son Dakika
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Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İlk Tur İptal Edildi

Romanya Anayasa Mahkemesi, ilk tur seçim sonuçlarını iptal ederek yeni seçim süreci başlattı.

06.12.2024 20:47
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Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, ilk tur sonuçlarının iptali yönünde karar alındığı belirtilerek, seçim sürecinin yeniden başlatılması istendi.

Açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için yeni bir planlama yapılması gerektiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tarihi 8 Aralık olarak planlanırken, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

Georgescu, kararın ardından yaptığı açıklamada, destekçilerine evde kalmaları çağrısında bulunarak, detaylı değerlendirmeyi yerel saatle 21.00'de yapacağını söyledi.

Lasconi de Rumen halkının tercihlerine saygı duyulması gerektiğini söyleyerek, demokrasiye aykırı hareket edildiğini savundu.

Başbakan Marcel Ciolacu ise iptal kararının en doğru yöntem olduğunu belirtti.

Bu arada, yurt dışında yaşayan Rumen seçmenlerin pazar günü yapılması planlanan ikinci tur için oy kullanma işlemine başladığı ifade edilirken, iptal kararından birkaç saat sonra Merkez Seçim Bürosu bu oylamaları durdurduğunu açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlerde, ilk turda "yabancı güçlerin" dahli olduğu yönünde yayımlanan belgelerin mahkemenin iptal kararını etkilediği belirtiliyor.

Romanya'da İstihbarat Servisinin gizliliğini kaldırdığı dosyalara dayandırılan haberlerde, seçim kampanyasını TikTok sosyal medya hesabı üzerinden yürüten Georgescu'nun yabancı ve nüfuslu kişiler tarafından internet üzerinden destek gördüğü belirtilirken, Rusya'nın seçimleri etkilemeye çalıştığı ima edilmişti.

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Georgescu oyların yüzde 22,95'ini, Lasconi de yüzde 19,17'sini alarak ikinci tura yükselmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İlk Tur İptal Edildi - Son Dakika

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