 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Romanya'da 2023, kaydedilen en sıcak yıl oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Romanya'da 2023, kaydedilen en sıcak yıl oldu

Romanya Çevre Bakanlığı, ortalama 12,5 santigrat derece sıcaklıkla 2023 yılının ülkede kayda geçen en sıcak yıl olduğunu duyurdu. Bakanlık, bu rakamın 1981-2010 dönemindeki ortalamadan 2,3 derece daha yüksek olduğunu açıkladı. Romanya Ulusal Meteoroloji İdaresi, 2012-2023 döneminin ülkede meteorolojik ölçümlerin yapıldığı süre içindeki en sıcak 12 yıllık dönem olduğunu belirtti. Copernicus İklim Değişikliği Servisi ise 2023'ün Avrupa düzeyinde kayda geçen en sıcak yıl olduğunu bildirdi. Noel sezonunda en yüksek gündüz sıcaklığı 17 santigrat dereceye ulaşarak ülkede rekor kırıldı.

Romanya\'da 2023, kaydedilen en sıcak yıl oldu
03.01.2024 - 13:17,
Abone Ol

BÜKREŞ, 3 Ocak (Xinhua) -- Romanya Çevre Bakanlığı, ortalama 12,5 santigrat derece sıcaklıkla 2023 yılının ülkede kayda geçen en sıcak yıl olduğunu resmi olarak duyurdu.

Bakanlık, bu rakamın 1981-2010 dönemindeki ortalamadan 2,3 derece daha yüksek olduğunu açıkladı.

Romanya Ulusal Meteoroloji İdaresi, 2012-2023 döneminin ülkede meteorolojik ölçümlerin yapıldığı süre içindeki en sıcak 12 yıllık dönem olduğunu da açıkladı. Copernicus İklim Değişikliği Servisi ise 2023'ün Avrupa düzeyinde kayda geçen en sıcak yıl olduğunu bildirdi.

Romanya Çevre Bakanlığı, en yüksek gündüz sıcaklığının 17 santigrat dereceye ulaştığı Noel sezonunda ülkede rekor kırıldığını belirtti. Kalafat kentindeki meteoroloji istasyonu, hava sıcaklığını yaklaşık 21 santigrat derece olarak ölçerken bu rakam son altı yılın rekoru anlamına geliyor.

Bakanlık, kıtanın güneyinden gelen tropik hava kütlesinin Aralık ayında kaydedilen istisnai derecede yüksek sıcaklıklara katkıda bulunduğunu belirtti.

21 Ekim'de Romanya'daki 129 istasyonda sıcaklık rekorları kırılmıştı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

İklim Değişikliği, Romanya, Çevre, Hava Durumu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya'da 2023, kaydedilen en sıcak yıl oldu - Son Dakika


13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı

Son Dakika
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:17:48. #1.12#
SON DAKİKA: Romanya'da 2023, kaydedilen en sıcak yıl oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement