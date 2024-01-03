Romanya\'da 2023, kaydedilen en sıcak yıl oldu

BÜKREŞ, 3 Ocak (Xinhua) -- Romanya Çevre Bakanlığı, ortalama 12,5 santigrat derece sıcaklıkla 2023 yılının ülkede kayda geçen en sıcak yıl olduğunu resmi olarak duyurdu.

Bakanlık, bu rakamın 1981-2010 dönemindeki ortalamadan 2,3 derece daha yüksek olduğunu açıkladı.

Romanya Ulusal Meteoroloji İdaresi, 2012-2023 döneminin ülkede meteorolojik ölçümlerin yapıldığı süre içindeki en sıcak 12 yıllık dönem olduğunu da açıkladı. Copernicus İklim Değişikliği Servisi ise 2023'ün Avrupa düzeyinde kayda geçen en sıcak yıl olduğunu bildirdi.

Romanya Çevre Bakanlığı, en yüksek gündüz sıcaklığının 17 santigrat dereceye ulaştığı Noel sezonunda ülkede rekor kırıldığını belirtti. Kalafat kentindeki meteoroloji istasyonu, hava sıcaklığını yaklaşık 21 santigrat derece olarak ölçerken bu rakam son altı yılın rekoru anlamına geliyor.

Bakanlık, kıtanın güneyinden gelen tropik hava kütlesinin Aralık ayında kaydedilen istisnai derecede yüksek sıcaklıklara katkıda bulunduğunu belirtti.

21 Ekim'de Romanya'daki 129 istasyonda sıcaklık rekorları kırılmıştı.