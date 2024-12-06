Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçim İlk Turu İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçim İlk Turu İptal Edildi

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım seçimlerinin ilk turunu iptal ederek yeni planlama istedi.

06.12.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, ilk tur sonuçlarının iptali yönünde karar alındığı belirtilerek seçim sürecinin yeniden başlatılması istendi.

Açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için yeni bir planlama yapılması gerektiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tarihi 8 Aralık olarak planlanırken NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

Bu arada, yurt dışında yaşayan Rumen seçmenlerin pazar günü yapılması planlanan ikinci tur için oy kullanma işlemine başladığı da ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, ilk turda "yabancı güçlerin" dahli olduğu yönünde yayımlanan belgelerin mahkemenin iptal kararını etkilediği belirtiliyor.

Romanya'da İstihbarat Servisinin gizliliğini kaldırdığı dosyalara dayandırılan haberlerde, seçim kampanyasını TikTok sosyal medya hesabı üzerinden yürüten Georgescu'nun yabancı ve nüfuslu kişiler tarafından internet üzerinden destek gördüğü belirtilirken Rusya'nın, seçimleri etkilemeye çalıştığı ima edilmişti.

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Georgescu oyların yüzde 22,95'ini, Lasconi de yüzde 19,17'sini alarak ikinci tura yükselmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Anayasa Mahkemesi, Politika, Romanya, Güncel, Aralık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçim İlk Turu İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
15:18 Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler Bazı bankalar alımı durdurdu Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler! Bazı bankalar alımı durdurdu
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
05:25 Güney Kore’de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı’na kendi partisi de sırtını döndü Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı'na kendi partisi de sırtını döndü
01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 18:44:57. #1.13#
SON DAKİKA: Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçim İlk Turu İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.