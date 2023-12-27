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Romanya'da misafirhane yangınında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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Romanya'da misafirhane yangınında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Romanya'nın Prahova bölgesinde bulunan bir köydeki misafirhanede çıkan yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yerel yetkililer, 26 kişinin kaldığı misafirhanede ölenlerin 2'sinin çocuk olduğunu ve sayının 7'ye çıktığını belirtti. Yangında kaç kişiden haber alınamadığı bilinmezken, kayıp kişiler için arama çalışmaları devam ediyor.

Romanya\'da misafirhane yangınında ölenlerin sayısı 7\'ye yükseldi
27.12.2023 - 14:23,
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Romanya'nın Prahova bölgesinde bulunan bir köydeki misafirhanede çıkan yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, 26 kişinin kaldığı misafirhanede ölenlerin 2'sinin çocuk olduğu ve sayının 7'ye çıktığı belirtildi.

Olayda kaç kişiden haber alınamadığına dair bilgi verilmezken, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Misafirhanede, dün, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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