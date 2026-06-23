Romanya'da Siyasi Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Romanya'da Siyasi Kriz Derinleşiyor

23.06.2026 14:35
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Cumhurbaşkanı Dan, yeni başbakan belirlemek için parti liderleriyle görüşmelere başladı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, 5 Mayıs'taki gensoru oylaması sonucu hükümetin düşürülmesinin ardından ülkenin içinde bulunduğu "siyasi krizden" çıkması ve yeni başbakan adayının belirlenebilmesi için parti liderleriyle görüşmelere başladığını açıkladı.

Başkent Bükreş'teki Cotroceni Sarayı'nda ülkenin siyasi parti liderlerini ağırlayan Dan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü görüşmelerde diyalog çağrısı yapacağım. Romanya'nın yeni bir hükümete ihtiyacı var." ifadelerine yer verdi.

Ulusal basın, Dan'ın yeni başbakan adayının belirlenebilmesi için gün boyunca Romanya'daki merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD), aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR), Ulusal Liberal Partisi (PNL), Romanya'nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR), Romanya Macarlarının Demokratik Birliği (UDMR) gibi partilerin liderleriyle bir araya geleceğini belirtti.

Dan ile görüşen PSD lideri Sorin Grindeanu, basına yaptığı açıklamada, hükümeti kurmaya hazır olduklarını belirtti.

Hükümeti kurma çalışmaları 2 kez başarısız oldu

Partiler arası anlaşmazlık nedeniyle Dan, 4 Haziran'da Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Eugen Tomac'ı başbakan olarak görevlendirmiş ancak parlamentoda yeterli desteği alamayan Tomac, 14 Haziran'da görevi iade ettiğini açıklamıştı.

Dan, daha sonra, PNL'den Adrian Veştea'ya başbakanlık görevini vermişti.

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Veştea da dün parlamentoya sunduğu 22 isimlik yeni kabineye ilişkin güvenoyu alamamıştı.

Öte yandan, PSD ve AUR tarafından 5 Mayıs'ta yapılan gensoru oylamasında hükümetin düşmesinin ardından Romanya'da yeni hükümet kurulamamış, ülkenin içinde bulunduğu siyasi kriz derinleşmiş oldu.

Kaynak: AA

Politika, Romanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya'da Siyasi Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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