Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye\'de

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Leonard-Gabriel Baraboi Hava Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Leonard-Gabriel Baraboi ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşıldı.