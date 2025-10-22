Romanya İHA'ları Vuracak - Son Dakika
22.10.2025 15:39
Romanya, Rusya'ya ait İHA'ların hava sahasını ihlal etmesi halinde derhal vurulacağını duyurdu.

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA), ülke hava sahasına izinsiz girmesi durumunda hemen vurulacağını söyledi.

ROMANYA'DA "İHA" ALARMI

Mosteanu, başkent Bükreş'teki meclis binasında, Savunma Bakanlığının dün gece Romanya'nın Ukrayna sınırında hareket eden bir grup İHA'yı tespit etmesi ve durumun gözetlenmesi için iki F-16 savaş uçağı havalandırmasını değerlendirdi.

"RUS İHA'LARI HAVA SAHASINA İZİNSİZ GİRERSE HEMEN VURURUZ"

Romanya'nın dün gece hava sahasının ihlal edilmediğini aktaran Mosteanu, "Dün gece bir kez daha sınırlarımızın oldukça yakınlarında İHA'lar vardı. Yeniden uçaklarımızı havalandırdık." dedi.

Mosteanu, Rusya'ya ait bir veya birkaç İHA'nın Romanya hava sahasını ihlal etmesi durumunda tutumlarının ne olacağını sorulması üzerine, "Kesinlikle vur emri verilecektir. Rus İHA'larının ülke hava sahasına izinsiz girmesi durumunda hemen vurulmaları emri var." diye konuştu.

Kaynak: AA

